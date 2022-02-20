العالم-فلسطين

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الأسير "كممجي" محتجز حالياً داخل زنازين سجن "أيالون" الذي نُقل إليه قبل ثلاثة أسابيع من عزل "أوهليكيدار".

وبينت الأسير "كممجي" يقبع في زنزانة ضيقة، تفتقر إلى المقومات الآدمية، ومعزول عن العالم الخارجي، ومحروم من زيارة ذويه ومن الكانتينا.

وأشارت "الهيئة" إلى أن الأسير "كممجي" يعاني من آلام في الظهر وخلع في الكتف، ويواجه صعوبات عند نقله من سجن إلى آخر؛ بسبب تقييد السجانين يديه إلى الخلف.

وفي سياق متصل، يحتجز الاحتلال الأسير إياد جرادات (38 عاماً) من بلدة السيلة الحارثية قضاء جنين، داخل زنازين سجن "مجدو"، في ظروف عزل تفتقر لمقومات الحياة الآدمية، بحسب "الهيئة".

وأشارت "الهيئة" إلى أن الأسير "جرادات" يقبع في زنزانة ذات مساحة ضيقة برفقة الأسير علي أبو بكر، بعد اتهامهما بمساعدة الأسرى الستة على الفرار من معتقل "جلبوع".

والأسير "كممجي" (36 عاماً) من بلدة "كفر دان" قضاء جنين، معتقل منذ عام 2006 ومحكوم بالسجن المؤبد، وأعيد اعتقاله هو ورفيقه مناضل نفيعات، عقب تنفيذ عملية نفق الحرية، في أيلول/سبتمبر الماضي.

والأسير "جرادات" معتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسجن المؤبد و30 عاماً.