الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢
٠٥:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

"كممجي" و"جرادات" معزولان في ظروف غير آدمية في زنازين الاحتلال

الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

قالت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين"، اليوم الأحد، إن الأسيرين أيهم كممجي وإياد جرادات يعيشان في ظروف غير آدمية، داخل زنازين العزل.

العالم-فلسطين

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الأسير "كممجي" محتجز حالياً داخل زنازين سجن "أيالون" الذي نُقل إليه قبل ثلاثة أسابيع من عزل "أوهليكيدار".

وبينت الأسير "كممجي" يقبع في زنزانة ضيقة، تفتقر إلى المقومات الآدمية، ومعزول عن العالم الخارجي، ومحروم من زيارة ذويه ومن الكانتينا.

وأشارت "الهيئة" إلى أن الأسير "كممجي" يعاني من آلام في الظهر وخلع في الكتف، ويواجه صعوبات عند نقله من سجن إلى آخر؛ بسبب تقييد السجانين يديه إلى الخلف.

وفي سياق متصل، يحتجز الاحتلال الأسير إياد جرادات (38 عاماً) من بلدة السيلة الحارثية قضاء جنين، داخل زنازين سجن "مجدو"، في ظروف عزل تفتقر لمقومات الحياة الآدمية، بحسب "الهيئة".

وأشارت "الهيئة" إلى أن الأسير "جرادات" يقبع في زنزانة ذات مساحة ضيقة برفقة الأسير علي أبو بكر، بعد اتهامهما بمساعدة الأسرى الستة على الفرار من معتقل "جلبوع".

والأسير "كممجي" (36 عاماً) من بلدة "كفر دان" قضاء جنين، معتقل منذ عام 2006 ومحكوم بالسجن المؤبد، وأعيد اعتقاله هو ورفيقه مناضل نفيعات، عقب تنفيذ عملية نفق الحرية، في أيلول/سبتمبر الماضي.

والأسير "جرادات" معتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسجن المؤبد و30 عاماً.

روابط ذات صلة

لليوم الـ50 على التوالي.. الاسرى الاداريون الفلسطينيون يواصلون معركتهم

شاهد..قضية الاسرى قبلة الفلسطنيين الوطنية

"حماس": لن نترك الأسرى يعانون داخل السجون الإسرائيلية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اعلامي يمني يتحدث عن دلائل ادارة الولايات المتحدة حصار اليمن

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 20-02-2022

"كممجي" و"جرادات" معزولان في ظروف غير آدمية في زنازين الاحتلال

"معاداة الصهيونية ليس معاداة للسامية".. تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" يرحب بقرار المحكمة الدستورية بجنوب إفريقيا

رئيسي: ايران تريد علاقات متنامية مع اوزبكستان

الأسرى الفلسطينيون يغلقون كافة الأقسام في سجون الاحتلال