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إتفاق إيراني قطري على بناء نفق بحري يربط البلدين

إتفاق إيراني قطري على بناء نفق بحري يربط البلدين
الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

قال نائب وزير الطرق والتنمية العمرانية في ايران، إنه سيتم توقيع ثلاثة اتفاقيات في مجال البحار والموانئ خلال زيارة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي إلى الدوحة.

العالم - إيران

وقال علي أكبر صفائي في إشارة إلى الاجتماعات المشتركة للوفد الإيراني برئاسة رستم قاسمي وزير الطرق والتنمية العمرانية الايراني مع وزير النقل القطري ووزارة الشؤون البحرية والموانئ في هذا البلد: إن وزارة الطرق والتنمية العمرانية تحضر لأربعة اتفاقيات، في القطاع الجوي، والقطاع البحري ، ومجال الموانئ، واخيرا إنشاء نفق تحت الماء بين إيران وقطر ، وهو مشروع فريد من نوعه وسيكون من ميناء دير بوشهر إلى قطر.

وأضاف: "نحن نتفاوض ونتشاور، ومؤسسة الموانئ ستقدم الاتفاقيات الثلاث تحت إشراف وزير الطرق حتى يتم التوقيع عليها بشكل نهائي في حضور رئيس الجمهورية".

وقال صفائي، بشأن إنشاء النفق الذي يربط جميع دول الشمال وأوروبا وبحر قزوين والشرق والغرب بالطرق البرية والسكك الحديدية قال: "إن هذا المشروع هو تطور كبير لقطر والجمهورية الإسلامية في ايران لربط الخليج الفارسي بالشمال والجنوب وإقامة اتصال واسع مع غرب آسيا وبحر قزوين إلى البحر الأبيض المتوسط".

وشدد على أن الاتفاقية المذكورة تعد خطوة كبيرة جدًا للبلدين ، وقال: "جزء من هذه الاتفاقية يتعلق بالمنطقة البحرية وفي نفس الوقت به قسم للطرق والسكك الحديدية، ولهذا السبب سيتم تشكيل لجنة مشتركة وسيتم التوقيع عليها عند انتهاء المفاوضات بين البلدين".

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