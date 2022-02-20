رئيس مجلس القضاء العراقي يتوجه للندن في زيارة رسمية

العالم - العراق

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان، إن "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان توجه الى العاصمة البريطانية لندن بناء على دعوة من حكومة المملكة المتحدة".

وأضاف أن "الزيارة ستشهد توقيع مذكرة تفاهم تخص التعاون بين القضاء العراقي والقضاء البريطاني والاجهزة المختصة بمكافحة الارهاب وتبادل المعلومات المتعلقة بالتحقيقات القضائية في الجرائم الارهابية والتعاون بين المعهد القضائي في العراق والمعاهد النظيرة في المملكة المتحدة".

وأكد المجلس أن "رئيس المجلس مدير عام الدائرة الادارية والمالية في مجلس القضاء الاعلى ومدير عام المعهد القضائي رافقا زيدان".