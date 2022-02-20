اعلامي يمني يتحدث عن دلائل ادارة الولايات المتحدة حصار اليمن

العالم - خاص بالعالم

وقال القاعدي في حوار مع قناة العالم خلال برنامج "المشهد اليمني": بالتأكيد تلعب واشنطن دورا كبيرا جدا في تفاقم الازمة الاقتصادية لدى اليمنيين وكذلك تلعب دورا عسكريا مباشرا في العدوان على ابناء الشعب اليمني.

واضاف: فبالعودة الى مفاوضات الكويت الثانية تحدث السفير الاميركي السابق لدى اليمن وهدد بتفعيل الورقة الاقتصادية اذا لم تقدم القوى الوطنية والوفد الوطني بعض التنازلات السياسية او حتى القبول بالرؤية الاميركية للحل في اليمن، وهذه الرؤية بطبيعة الحال تنتقص من سيادة اليمن وتتجاهل ايضا تضحيات الشعب اليمني وتريد ان تعيد اليمن الى ابط الهيمنة مجددا وهذا لا يمكن ان يقبله الشعب اليمني اطلاقا.

وتابع القاعدي: بإعتقادي اليوم الحرب الاقتصادية تديرها الولايات المتحدة الاميركية بشكل اساسي للاسف الشديد هناك حكومة تسمي نفسها بالشرعية وتدعي انها تمثل اليمنيين تنساق في اطار هذه الحرب وتحاول تبريرها وتكون واجهة ايضا لهذه الحرب.

واوضح: تجلت الحرب الاقتصادية على اليمنيين عندما نقلت عمليات البنك المركزي من العاصمة صنعاء الى عدن غير المستقرة اصلا، وعندما نهبت موارد الشعب اليمني ولا يمكن اليوم حتى لابناء حضرموت او مأرب أو شبوة النفطية ان يستفيدوا من مواردهم الاقتصادية إطلاقا.

واردف القاعدي قائلا: ايضا هناك بعد آخر في الحرب الاقتصادية تمارسه دول تحالف العدوان السعودي بغطاء امريكي وهو طباعة العملية الوطنية المزيفة بمئات المليارات وهذا ايضا سيضر بشكل كبير جدا بالاقتصاد الوطني وبالعملة الوطنية وشاهدنا هذا الامر مؤخرا في عدن وبقية المحافظات الجنوبية المحتلة من ارتفاع مخيف جدا في سعر صرف العملات الاجنبية مقابل العملة الوطنية، كل هذه الاشياء تؤكد ان واشنطن هي من تدير الحرب الاقتصادية ضد ابناء الشعب اليمني وللاسف الشديد بغطاء من حكومة ليس لها اي وجود داخل اليمن.