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إيران وقطر تبحثان آليات رفع التعاون في مجال النقل

إيران وقطر تبحثان آليات رفع التعاون في مجال النقل
الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الطرق واعمار المدن "رستم قاسمي" نظيره القطري "جاسم بن سيف السليطي" في الدوحة اليوم، وبحث الجانبان حول سبل تعزيز التعاون في مجالات النقل البحري والبري والجوي وتجارة الترانزيت بين البلدين.

العالم - إيران

ولفت "قاسمي" في تصريح له اليوم، انه تباحث مع "السليطي" حول تشغيل خطوط منتظمة للنقل البحري وزيادة الرحلات الجوية بين البلدين.

واعلن، بانه سيتم خلال زيارة رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" للدوحة وفي حضور الامير القطري، ابرام 4 مذكرات للتعاون الثنائي في مجالات النقل والترانزيت بين الجانبين.

وفي سياق متصل، توقع المدير العام لشؤون منطقة الخليج الفارسي بوزارة الخارجية الايرانية "علي رضا عنايتي"، انه يتم ابرام عدد من وثائق التعاون بين ايران وقطر خلال الزيارة القادمة لرئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" الى هذا البلد.

واوضح عنايتي، في تصريح لـ ارنا، ان حضور "اية الله رئيسي" مؤتمر كبار مصدري الغاز باستضافة الدوحة، ياتي في اطار توسيع وتوطيد العلاقات بين ايران ودولة قطر الصديقة والشقيقة، وستكون اول زيارة يقوم بها بعد تسلم الرئاسة لدول الخليج الفارسي.

وعن المباحثات المرتقبة بين رئيس الجمهورية الاسلامية وامير دولة قطر، رأى بان الجانبين سيبحثان في سبل توسيع وتعزيز الاواصر الثنائية وبمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية والرياضية والاعلامية.

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