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اربع مباريات مهمة وصعبة في دوري ابطال اوروبا

الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

تعتبر رياضة كرة القدم واحدة من أشهر الألعاب الرياضية الجماعية في العالم، حيث تشتهر بجماهيرية كبيرة جدا وهي بالنسبة للكثير من الأشخاص ليست مجرد لعبة، بل تمثل الحياة بالنسبة للكثير ويعشقونها بجنون.

العالم - فار

واستؤنفت مباريات دوري ابطال اوروبا بأربع مباريات مهمة وصعبة في الوقت ذاته، حيث سقط ريال مدريد الاسباني في حديقة الأمراء في باريس أمام مضيفه باريس سان جيرمان بهدف يتيم في مباراة كان 'الملك مبابي'، كما وصفته الصحف الفرنسية، هو البطل فيها، التي لم تبخل عليه بالثناء، والتي أشارت في المقابل إلى أداء زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي المخيب للآمال وعدم إقناعه للجماهير الفرنسية منذ انضمامه للفريق الصيف الماضي.

وفي لشبونة بات تأهل مانشستر سيتي الانجليزي الى دور الثمانية شبه محسوم بعد أن عاد من أرض سبورتينغ البرتغالي بخماسية بيضاء في ذهاب الدور ستة عشر.

وضمن دوري الابطال ايضا عاد ليفربول إلى ملعبه 'أنفيلد' بأفضلية كبيرة بعد إسقاطه إنترميلان في معقله بهدفين دون مقابل، فيما نجا بايرن ميونيخ من فخ سالسبورغ عندما أدرك التعادل في الوقت القاتل على الرغم من تشكيلته المدججة بالنجوم.

ضيف الحلقة:

لاعب نادي بيرسبوليس والمنتخب الايراني السابق الكابتن جواد منافي

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