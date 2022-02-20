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الرياض تقرر سجن كل من "يسقط العلم السعودي"!

الرياض تقرر سجن كل من
الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

اعلنت النيابة العامة السعودية أن عقوبة إسقاط أو تحقير العلم بأي طريقة كانت، تصل إلى السجن عاما.

العالم - السعودية

وأكدت النيابة العامة السعودية في تغريدة لها على "تويتر" أن عقوبة تحقير العلم السعودي أو إسقاطه تشمل أيضا غرامة بـ3 آلاف ريال.

ونص البلاغ المنشور على أن العقوبة تطال كل من أسقط أو أهان أو أعدم العلم الوطني أو العلم الملكي أو أي شعار آخر للملكة كرها أو احتقارا لسلطة الحكومة، وكان ذلك علنا أو في مكان عام.

ونشرت النيابة العامة البلاغ تحت بند" نظام العلم للملكة العربية السعودية".

الشهر الماضي، أثارت واقعة إلقاء العلم السعودي في أحد مكبات النفايات في جدة جدلا واسعا بين السعوديين، حيث ذكرت السلطات آنذاك أن 4 أشخاص يحملون الجنسية البنغالية تورطوا في الواقعة.

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