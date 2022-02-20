الاحتلال يدرس حظر دخول أعضاء منظمة العفو الدولية

العالم-الاحتلال

وقال الموقع إن الوزيرة لديها الصلاحيات بحظر دخول هؤلاء الأشخاص، لكنها تجري حاليا مشاورات داخلية في مكتبها، وستقوم لاحقا بتوسيع دائرة التشاور إلى وزارة الخارجية لتنسيق كيفية القيام بهذه الخطوة وتحديد الآليات اللازمة لذلك.

واتهمت الوزيرة الإسرائيلية منظمة العفو الدولية بأنها تدعم حركة مقاطعة إسرائيل "بي دي أس".

يذكر أن منظمة العفو الدولية اتهمت في تقريرها الأخير قبل أسابيع "إسرائيل" بأنها "دولة فصل عنصري"، فضلا عن اتهامها تل أبيب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

في المقابل، قالت وزارة الداخلية الإسرائيلية في رد سابق إن "منظمة العفو الدولية تستخدم معايير مزدوجة إلى جانب الشيطنة لنزع الشرعية عن إسرائيل"، مضيفة أن "هذه هي بالضبط العناصر التي تتكون منها معاداة السامية الحديثة" حسب تعبيرها.