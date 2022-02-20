الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢
٠٧:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الاحتلال يدرس حظر دخول أعضاء منظمة العفو الدولية

الاحتلال يدرس حظر دخول أعضاء منظمة العفو الدولية
الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

أفاد موقع "يسرائيل هيوم" العبري، الأحد، بأن وزيرة الداخلية أيليت شاكيد تدرس منع نشطاء منظمة العفو الدولية من دخول تل ابيب، على خلفية التقرير الأخير الصادر عن المنظمة.

العالم-الاحتلال

وقال الموقع إن الوزيرة لديها الصلاحيات بحظر دخول هؤلاء الأشخاص، لكنها تجري حاليا مشاورات داخلية في مكتبها، وستقوم لاحقا بتوسيع دائرة التشاور إلى وزارة الخارجية لتنسيق كيفية القيام بهذه الخطوة وتحديد الآليات اللازمة لذلك.

واتهمت الوزيرة الإسرائيلية منظمة العفو الدولية بأنها تدعم حركة مقاطعة إسرائيل "بي دي أس".

يذكر أن منظمة العفو الدولية اتهمت في تقريرها الأخير قبل أسابيع "إسرائيل" بأنها "دولة فصل عنصري"، فضلا عن اتهامها تل أبيب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

في المقابل، قالت وزارة الداخلية الإسرائيلية في رد سابق إن "منظمة العفو الدولية تستخدم معايير مزدوجة إلى جانب الشيطنة لنزع الشرعية عن إسرائيل"، مضيفة أن "هذه هي بالضبط العناصر التي تتكون منها معاداة السامية الحديثة" حسب تعبيرها.

روابط ذات صلة

لجنة 'فلسطين النيابية' لبرلمان الاردن ترحب بتقرير 'العفو' الدولية

الفلسطينيون يرحبون بتقرير امنستي وواشنطن ترفضه

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 20-02-2022

حماس تشيد بالمواقف الرافضة لتفرد السلطة بمنظمة التحرير

تونس.. تواصل الرفض لمجلس القضاء المؤقت، وسعيّد ينتقد مواقف غربية

الخبير الأممي لحقوق الإنسان يبدأ أول زيارة للسودان

المقداد: الغرب يمارس أبشع أنواع الإرهاب الإعلامي

بوتين لماكرون: كييف ترفض بشدة تنفيذ اتفاقيات مينسك