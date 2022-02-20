رعد: المقاومة تعدّ وتستعدّ وتبذل وسعها لحماية لبنان

العالم-لبنان

والمقاومة تعدّ وتستعدّ وتبذل كل الوسع من أجل أن توفّر الحماية لبلدنا ولسيادته ولشعبنا المستهدف، وأن تنشئ معادلات ردع تمنع العدو من التطاول على أمننا وسيادتنا.

ولفت إلى أن مسيّرة حسًان، الشهيد القائد، ليست إلا واحدة من الأساليب والوسائل التي تبتدعها المقاومة من أجل توفير معادلة ردع تمنع العدو من أن يتعدى وأن يتطاول وأن يمسّ أمن شعبنا ودولتنا ومجتمعنا المتعدد الطوائف والمذاهب والاتجاهات.

كلام رعد جاء خلال افتتاحه المركز الرئيسي لجمعية وتعاونوا في بلدة النميرية الجنوبية، بمشاركة مسؤول حزب الله في منطقة الجنوب الثانية علي ضعون وشخصيات وفعاليات، حيث أكد رعد أن المقاومة لا تدافع عن منطقة ولا عن مذهب ولا عن طائفة، وإنما تدافع عن كل شعبنا اللبناني الذي له حق أن يعيش آمنًا سيدًا كريمًا حرًا في وطنه.

وأضاف بقدر ما نحن معنيون أن نحمي سيادة بلدنا ونمنع العدوان ونحفظ كرامة شعبنا واستقلال قرارنا، بقدر ما نحن معنيون بأن نبلسم جراحات أهلنا، خصوصًا أن هذه الأزمة مفتعلة وممنهجة وموجهة منذ بدايتها وصولًا إلى حلقتها التي باشر المجتمع التحضير لها وهي حلقة الإنتخابات، كل الهدف هو محاصرة المجتمع المقاوم وكسره ومنع هذا المجتمع أن يصدح برأيه.

وختم رعد بأن كل ما يجري هو لحماية الأمن الإسرائيلي وتمهيد الطريق للتطبيع مع هذا العدو الذي لا يعرف للانسان قيمة.