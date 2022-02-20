مقتل جندي باكستاني و5 من عناصر "طالبان باكستان" في اشتباكات حدودية

العالم - باكستان

قالت هيئة الجيش الباكستاني، في بيان اليوم الأحد، إنه "بناء على معلومات استخباراتية، قام الجيش بقتل خمسة مسلحين إرهابيين ينتمون إلى حركة طالبان الباكستانية في منطقة وزيرستان الشمالية الواقعة على خط التماس القبلي الفاصل للحدود بين باكستان وأفغانستان".

وأضاف البيان أن "قوات الأمن داهمت وكرا للإرهابيين في منطقة وزيرستان الشمالية ووقع تبادل كثيف لإطلاق النار أسفر عن مقتل أحد الجنود".

وصادرت قوات الجيش "كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقنابل يدوية وبعض الخرائط لعدد من المباني التابعة للجيش وقوات الأمن والتي كان يعتزم الإرهابيون استهدافها".