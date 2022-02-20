الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢
٠٧:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مقتل جندي باكستاني و5 من عناصر "طالبان باكستان" في اشتباكات حدودية

مقتل جندي باكستاني و5 من عناصر
الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلن الجيش الباكستاني مقتل أحد جنوده وخمسة من عناصر حركة "طالبان باكستان" خلال تبادل لإطلاق النار في منطقة وزيرستان الشمالية الواقعة على خط التماس القبلي الفاصل للحدود بين باكستان وأفغانستان.

العالم - باكستان

قالت هيئة الجيش الباكستاني، في بيان اليوم الأحد، إنه "بناء على معلومات استخباراتية، قام الجيش بقتل خمسة مسلحين إرهابيين ينتمون إلى حركة طالبان الباكستانية في منطقة وزيرستان الشمالية الواقعة على خط التماس القبلي الفاصل للحدود بين باكستان وأفغانستان".

وأضاف البيان أن "قوات الأمن داهمت وكرا للإرهابيين في منطقة وزيرستان الشمالية ووقع تبادل كثيف لإطلاق النار أسفر عن مقتل أحد الجنود".

وصادرت قوات الجيش "كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقنابل يدوية وبعض الخرائط لعدد من المباني التابعة للجيش وقوات الأمن والتي كان يعتزم الإرهابيون استهدافها".

روابط ذات صلة

'فايننشال تايمز': الصين تسلح باكستان في مواجهة الهند بطائرات وسفن متطورة

باكستان تعلن مقتل 5 من جنودها جراء إطلاق نار من أفغانستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الناشط المقدسي"ابوالحمص" يعيد افتتاح مكتبه في الشيخ جراح للمرة العاشرة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 20-02-2022

حماس تشيد بالمواقف الرافضة لتفرد السلطة بمنظمة التحرير

تونس.. تواصل الرفض لمجلس القضاء المؤقت، وسعيّد ينتقد مواقف غربية

الخبير الأممي لحقوق الإنسان يبدأ أول زيارة للسودان

المقداد: الغرب يمارس أبشع أنواع الإرهاب الإعلامي