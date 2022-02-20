البرلمان الإيراني وشروط انجاز أي اتفاق والأزمة السودانية بين قمع الشارع وتعنت العسكر

العالم - بانوراما

الى ذلك اكد وزيرُ الخارجيةِ الايراني حسين اميرعبداللهيان اَنه على الولاياتِ المتحدة والدولِ الاوروبية الثلاث اظهارُ الارادةِ الحقيقية للتوصلِ الى اتفاقٍ في اقربِ وقتٍ عبرَ اتخاذِ القراراتِ السياسيةِ اللازمة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول الازمة السياسية في السودان حيث اصيب المئاتُ من المتظاهرين في العاصمةِ الخرطوم جراءَ استخدامِ الغازِ المسيلِ للدموع والقنابلِ الصوتية عبرَ مليونيةِ العشرين من فبراير التي دعت لها لجانُ المقاومةِ السودانية رفضًا للانقلابِ العسكري، واكد المتظاهرون على استمرارِ التظاهراتِ حتى اسقاطِ النظام.

وتعيش الحكومةُ الانقلابية حالةً من الارتباكِ والعجز في ادارةِ ملفاتِ الحكم بسببِ تدهورِ الاوضاعِ الاقتصاديةِ والامنية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.