مناورات عسكرية اميركية قرب حدود اوكرانيا

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وقال ماریوس بلاسزاك، اليوم الاحد: إن العسكريين الاميركيين الذين دخلوا بولندا مؤخرا بدأوا بتنفيذ مناورات عسكرية قرب حدود اوكرانيا.

واضاف بلاسزاك، في تغريدة أوردها على حسابه الشخصي في موقع تويتر: بدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع ، بدأت الفرقة الميكانيكية (الجيش البولندي) تدريبات مشتركة في جنوب شرق بولندا مع طيران القوات البرية الأميركية.

ويشار الى ان اميركا نشرت قواتها في بولندا ورومانيا بذريعة تحشد الجيش الروسي قرب حدود اوكرانيا.

وفي هذا السياق عدّ وزير دفاع اوكرانيا الكسي رزنيكوف ، مساء الاحد، أي تصريح حول هجوم روسي وشيك على اوكرانيا لااساس له.