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سماع دوي انفجار وسط دونيتسك

سماع دوي انفجار وسط دونيتسك
الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٠٨ بتوقيت غرينتش

ذكرت وكالة رويترز نقلا عن شهود عيان بسماع دوي انفجارات وسط جمهورية دونيتسك (المعلنة من جانب واحد)، في ساعة متأخرة ليل الأحد/الاثنين.

العالم - أوروبا

وأشارت رويترز إلى أنه لم يتضح بعد سبب الانفجار.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شرطة جمهورية لوغانسك الشعبية (المعلنة من جانب واحد)، إصابة ثلاثة مدنيين في قصف لقوات المسلحين الأوكرانيين، ليل الأحد.

وأضافت شرطة لوغانسك أنه سُجل ما مجموعه 66 انتهاكا لنظام وقف إطلاق النار من جانب قوات كييف، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن المسلحين الأوكرانيين أطلقوا النار على 24 منطقة سكنية في الجمهورية. كما تستخدم الأسلحة المحظورة في اتفاقات مينسك.

وتصاعد التوتر في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، خلال الأيام الماضية، بعد تبادل الاتهامات بين القوات الأوكرانية وسلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (المعلنتين من جانب واحد)، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس، لقصف مدفعي.

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سماع دوي انفجار وسط دونيتسك

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