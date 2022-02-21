سفير ايران في الدوحة: زيارة رئيسي لقطر هامة جدا

العالم - قطر

وقال دهقاني بودة في حوار مع وكالة "ارنا" الرسمية: هنالك موضوعان رئيسيان للزيارة هما اللقاء مع امير قطر وبعض المسؤولين القطريين والمشاركة في اجتماع القمة للدول المصدرة للغاز.

واضاف: ان قطر اعلنت على الدوام رغبتها باداء دور في تحسين العلاقات بين ايران والدول العربية لذا فانها تعد احدى الدول التي اقترحناها بصفة دول داعمة للحوار لذا فاننا نامل بان تؤدي دورا متزايدا في التقريب في وجهات النظر بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والدول العربية في منطقة الخليج الفارسي والشرق الاوسط.

*خفض تاثيرات الحظر في التعاون بين البلدين

واشار السفير الايراني الى ان الحظر اثر في العلاقات بين ايران وجميع الدول من ضمنها قطر وقال: نامل بان نتمكن في ظل التعاون بين البلدين من خفض تاثيرات الحظر اجراءات الحظر الظالم ضد الشعب الايراني الى حد ما وان نمضي الى الامام بالتعاون بيننا في اطار المصالح الوطنية بين البلدين والمزيد من استقرار المنطقة في مسار التقدم بالاهداف السامية بينهما.

ووصف زيارة آية الله رئيسي الى قطر بانها مهمة جدا من حيث التوقيت وكذلك من حيث القضايا التي ستبحث خلالها وقال: ان هذه الزيارة ثنائية الجانب وتاتي تلبية لدعوة من امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لذا فانها تتضمن موضوعين اساسيين هم اللقاء مع امير قطر وبعض المسؤولين القطريين وكذلك المشاركة في اجتماع القمة للدول المصدرة للغاز.

واضاف: ان توقيع عدد من الاتفاقيات وكذلك البحث والتشاور حول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية، يعد من الاهداف الاخرى لهذه الزيارة لذا فان الوزراء المرافقين لرئيس الجمهورية سيوقعون العديد من الاتفاقيات مع نظرائهم القطريين بحضور رئيس الجمهورية الاسلامية وامير قطر.

واوضح بان هذه الاتفاقيات تشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية واعرب عن امله بان تؤدي الزيارة الى انفراجات جيدة على الصعيد الاقتصادي للتجار ورجال الاعمال الايرانيين والقطريين.

ونوه الى أن وزراء الطرق والطاقة والنفط يرافقون رئيس الجمهورية في زيارته للدوحة.

*منتدى الدول المصدرة للغاز

واشار الى اهمية ومكانة منتدى الدول المصدرة للغاز وقال: من المؤكد ان هذا المنتدى سيكون له تاثير كبير في تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع النفط والغاز.

وقال: ان التعاون في اطار المنتدى سيزداد وبامكان المشاورات ان تفضي الى تحسن اوضاع انتاج وصادرات الدول من الغاز.