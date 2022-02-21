وفاة 1676 إسرائيليا بفيروس 'كورونا' منذ بداية 2022

العالم - الاحتلال

وافاد موقع "القدس دوت كوم" الذي ترجم الخبر من العبرية الى اللغة العربية، ان الموقع العبري رجح، أن يصل عدد الوفيات الإجمالي منذ انتشار الوباء منذ أكثر من عامين إلى 10 آلاف بعد أن وصل الليلة إلى 9933 حالة.

ويتبين من إحصائيات وزارة الصحة الإسرائيلية – كما ورد في الموقع – أن 20 حالة وفاة سجلت الجمعة، ومثلها السبت، حيث تبين أن 70 حالة وفاة سجلت في أول 3 أيام من الشهر الجاري وهو رقم قياسي سجل في الموجة الخامسة.

ووفقًا للبيانات، فإنه خلال العامين الماضيين توفي واحد من كل 950 إسرائيليًا بسبب كورونا، بنسبة 1052 حالة وفاة لكل مليون نسمة، مشيرةً إلى أنه الكيان الاسرائيلي يحتل المرتبة 85 في العالم من حيث مؤشر الوفيات بالنسبة لمستوطنيه، وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ 1320 حالة وفاة لكل مليون شخص.