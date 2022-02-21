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الهيمنة علی مواقع التواصل والتحكم فيها - الجزء الاول

الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

فتحت قناة العالم نافذة علی مواقع التواصل الاجتماعي ومن يهيمن عليها ويتحكم فيها من خلال برنامج نوافذ.

العالم - نوافذ

انطفأ كل شيء، ساعات قليلة بدا فيها معظم سكان هذا الكوكب عاجزاً عن الوجود، عن التنفس، عن الحياة، بدا عاجزاً عن التواصل، منقطعاً عن الزمان والمكان؛ هذا ما جاء في بعض صحف العالم عن عطل تقني أصاب معظم وسائل التواصل الاجتماعي علی كامل الكرة الارضية، ما تسبب بخروجها عن الشبكة لساعات قليلة بدت زهراً، بدت ليلاً بلا قرار.

مواقع التواصل الاجتماعي تبدو افقاً للحرية والتواصل، فيما هي اداة تجسس عملاقة وانتهاك للخصوصية واستغلال متوحش.

هي نموذج تكنولوجي اقتصادي مهيمن علی كل العالم قائم علی انتهاك خصوصيات المستخدمين وخرقها والمتاجرة بها وحجب كل محتوی يخالف معاييره. مفتاح بيد من يحتضن خوادم هذه المواقع، فمن يهيمن عليها ويتحكم فيها يمسك بخناق الفضاء الالكتروني. فكيف السبيل الی مواجهة هذه الهيمنة علی هذه المواقع والحد من تحكمها؟

للاجابة علی هذا السؤال، استضافت قناة العالم رئيس شبكة التحول الرقمي في لبنان، د.ربيع بعلبكي، والباحث في تكنولوجيا الاعلام الحديث، باقر كركي، والباحث المغربي د. ادريس هاني.

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