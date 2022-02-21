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رئيسي يغادر طهران متوجهاً إلى الدوحة

رئيسي يغادر طهران متوجهاً إلى الدوحة
الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

غادر رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، طهران متوجها إلى الدوحة في زيارة تستغرق يومين للمشاركة في قمة الغاز.

العالم - ايران

يتبع ..

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