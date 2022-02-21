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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
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الرئيس ابراهيم رئيسي يتوجه الى قطر في زيارة رسمية
الاعلام الحربي اليمني يعرض مشاهد تدحض مزاعم العدوان بالسيطرة على مدينة حرض
أميرعبدالهيان: لو لا مبادرات إيران لما وصلت محادثات فيينا هذا المستوى لكن على الأطراف الاخرى أن تعلم بان إيران لن نغض الطرف عن خطوطها الحمراء
أميرعبدالهيان: لقد آن الأوان لتظهر واشنطن والدول الاوروبية الثلاث إرادتها الحقيقية للتوصل الى اتفاق باقرب وقت عبر اتخاذ قرارات سياسية ضرروية
الجيش الاوكراني: تعليق العمليات في واحدة من سبع نقاط تفتيش في دونباس التي يسيطر عليها انفصاليون مدعومون من روسيا بسبب قصف مكثف
وزيرة الخارجية البريطانية: روسيا قد تهاجم أوكرانيا الأسبوع المقبل
واشنطن بوست عن مسؤولين أوروبيين: لدى واشنطن معلومات استخبارية بأن الرئيس الروسي أمر ببدء هجوم واسع النطاق على أوكرانيا
الرئيس ابراهيم رئيسي يتوجه الى قطر في زيارة رسمية
الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش
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