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رئيسي: زيارة قطر خطوة لتنشيط العلاقات مع دول المنطقة

رئيسي: زيارة قطر خطوة لتنشيط العلاقات مع دول المنطقة
الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي ان زيارته لقطر تهدف إلى تفعيل دبلوماسية أولوية دول الجوار، خاصة دول الخليج الفارسي، واستخدام قدرات هذه الدول لتعزیز العلاقات السياسية والاقتصادية.

العالم - ايران

وقال رئيس الجمهورية قبيل مغادرته إلى الدوحة اليوم الاثنين: ان هذه الزیارة تأتي تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، موضحا ان الهدف الأول لهذه الزیارة هو تعزیز العلاقات الثنائية مع دولة قطر الشقيقة والجارة.

واضاف ان الهدف الثاني لها هو المشاركة في القمة السادسة للدول المصدرة للغاز التي تستضيفها دولة قطر.

واكد ان زيارتي لقطر تأتي في اطار تفعيل دبلوماسية أولوية دول الجوار، خاصة دول الخليج الفارسي، واستخدام قدرات هذه الدول لتعزیز العلاقات السياسية والاقتصادية.

يتبع ..

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