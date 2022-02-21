لابيد: إذا اندلعت الحرب بين 'روسيا' و'اوكرانيا' سنقف إلى جانب 'اميركا'

العالم - الاحتلال

وفي مقابلة مع “القناة 12” الإسرائيلية، أضاف لابيد، أنّ “إسرائيل ستتموضع إلى جانب حليفتها التقليدية الولايات المتحدة، إذا اندلعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بالرغم من مصلحة الحفاظ عل العلاقات الجيدة مع روسيا”، و إنّه “تقليدياً، نحن نسير مع الأميركيين، حليفتنا الأكبر”، مؤكّداً أنها “علاقات أبدية على المستوى الأمني، وأيضاً على المستوى السياسي”.

وأضاف: “لكننا حذرين جداً مع الأميركيين وهم يتفهمون ذلك”، مشيراً إلى أنّه “توجد لإسرائيل مشكلتين غير موجودتين للولايات المتحدة ولا لبريطانيا، موضحا أنّ "الروس يتواجدون قربنا في سوريا".

وكشف لابيد أنّه أوضح لنظرائه الأميركيين، والفرنسيين والألمان، أنّه في “وضعٍ لا يوجد فيه أي وزير خارجية آخر”، وذلك بسبب وجود “جالية يهودية ضخمة، هي الثانية بحجمها في روسيا، وجالية يهودية ضخمة في أوكرانيا”.

وأكّد أنّه يجب أن يهتم بهم، والتأكّد بأن لا تتصرف “إسرائيل” بشكلٍ يعرّض أمنهم للخطر، والتصرف “بشكلٍ حذر أكثر من وزيرة الخارجية البريطانية أو وزير الخارجية الأميركي”، وفق تعبيره.

يشار إلى أنّ الأوساط السياسية والأمنية والعسكرية الإسرائيلية تتابع، باهتمام وقلق، التطورات بين روسيا وأوكرانيا،وسط اعتقاد إسرائيلي مفاده أنّ أي معركة عسكرية قد تصبح حدثاً ضخماً، له تداعيات استراتيجية كبيرة على “إسرائيل” أيضاً.

بدوره، حذّر رئيس هيئة الأمن القومي السابق، مئير بن شبات، في مقال له في صحيفة “إسرائيل هيوم”، من أن التوترات في أوكرانيا تشكّل تحديات كبيرة لـ “إسرائيل”.

ويتمثّل التحدي الإسرائيلي الأول، بحسب بن شبات، بالموقف الذي سيتعين على “إسرائيل” اتخاذه إذا حدث أيّ تطور عسكري في شرقي أوروبا، بحيث ستجد “إسرائيل” نفسها محرَجة جداً بين موسكو وواشنطن، ولاسيما أن من المتوقع أن تطلب واشنطن من حكومة الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ موقف واضح إلى جانبها”.