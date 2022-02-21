عمان وفرنسا توقعان مذكرة تفاهم في مجال الأمن البحري

العالم - عمان

وقالت وكالة الأنباء العُمانية إن مركز الأمن البحري وقع مع القوات البحرية الفرنسية مذكرة تفاهم حول تبادل المعلومات في مجال الأمن البحري.

وأوضحت أن المذكرة وقعها من الجانب العماني اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي، قائد البحرية السلطانية العمانية رئيس لجنة الأمن البحري، ومن الجانب الفرنسي الفريق أول بيير فاندييه، قائد القوات البحرية الفرنسية، الذي يزور سلطنة عمان حالياً.

وذكرت الوكالة أنه جرى خلال اللقاء بين الجانبين بحث وجهات النظر في عدد من الأمور المتعلقة بالمجالات البحرية بين البلدين.

وعقب اللقاء اطلع قائد القوات البحرية الفرنسية على مرافق مركز الأمن البحري وما زوّد به من أجهزة وتقنيات حديثة، إضافة إلى استماعه لإيجاز عن الأدوار والمهام التي يقوم المركز بإدارتها في إطار واجباته الوطنية.

كما اطلع على جهود المركز في المحافظة على سلامة البيئة البحرية وآليات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بعمليات البحث والإنقاذ، وفقاً للوكالة.