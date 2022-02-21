الجزائر تسجل تراجعا في عدد إصابات كورونا

العالم - الجزائر

ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن الوزارة قولها إنه تم، أمس الأحد، تسجيل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و10 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في الجزائر إلى 263828 إصابة، وارتفع عدد ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6797، بعد تسجيل 10 وفيات جديدة، فيما تماثل 155 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 176673.

يأتي الإعلان الأخير ليظهر انخفاضا ملحوظا في الإصابات وذلك بعد أن سجلت الجزائر أمس السبت 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات.

وشددت الوزارة على ضرورة احترام المواطنين لقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع، وأن يتجنب كبار السن نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن، مذكرة بأن التلقيح هو الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

وأرجعت الوزارة استقرار الوضع الوبائي في الجزائر إلى العمل التنسيقي والجماعي الذي التزم به جميع الفاعلين في قطاع الصحة، وهو الأمر الذي جنب الجزائر تسجيل موجة رابعة خطيرة من هذا الفيروس، خاصة من خلال توفير العدد الكافي من الأسرّة، بالإضافة إلى توفير الكميات اللازمة من مادة الأكسجين الطبي وكذا الأدوية المخصصة لمرضي كوفيد-19.