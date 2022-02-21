ليبيا و 11 عاماً من التدخل الخارجي بعد سقوط القذافي

العالم - المغاربية

أحد عشر عاماً منذ بدء التدخلات الخليجية في هذا البلد الغني بالنفط بحجة اسقاط الدكتاتورية، تدخلات لم تؤدي الا الی الحرب والفوضی والفتنة والانقسام، فيما تجد البلاد نفسها مع رئيسي وزراء متنافسين بعدما تخلفت عن الاستحقاق الانتخابي الذي كان محدداً نهاية العام الماضي وكان يفترض ان يضعها علی سكة تجديد مؤسساتها الديموقراطية بالاقتراع واستعادة حياة سياسية طبيعية.

وأكد الصحفي المتابع للشأن الليبي في حديث لبرنامج المغاربية علی شاشة قناة العالم ان الملف الليبي ملف شائك ومعقد بسبب الانقسام الداخلي والتدخلات الخارجية وضغط الدول الاجنبية بحثاً عن مصالحها في ليبيا.

وأوضح ان الليبيين يعانون من عدم ثقة بالمجتمع الدولي، فكان من المفترض ان يكون المجتمع الدولي حكماً في الازمة الليبية لحل الازمة ولكنه أصبح يتبنی ادارة الازمة في ليبيا.

وانتقد نظام المحاصصة في حكومة دبيبة مؤكداً ان اعضاء الحكومة فرضوا علی رئيس الحكومة.

واعتبر الباحث السياسي خيري بوشاقور ان الاجانب لم يتدخلوا في ليبيا بل كان الليبيون هم الذين أدخلوا الاجانب الی ليبيا وتسسبوا بالازمة في البلاد، مؤكداً علی ضرورة الی اتفاق وطني من أجل انهاء الازمة وتطوير البلاد.

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https://www.alalam.ir/news/6052943

https://www.alalam.ir/news/6053123