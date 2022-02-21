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شاهد: ايران تحذر كل من يستضيف مسؤولين اسرائيليين

الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية ان كيان الاحتلال، أينما يدخل، يتسبب بالارهاب والعنف وانعدام الامن.

العالم - ايران

وفي اجابة علی سؤال قناة العالم حول زيارة مرتقبة لرئيس كيان الاحتلال إسحق هرتسوغ الی تركيا، أشار سعيد خطيب زاده الی عدة زيارات قام بها مسؤولو كيان الاحتلال الی دول المنطقة، تعقبتها عمليات ارهابية قامت بها الاستخبارات الاسرائيلية.

وحذر المتحدث باسم الخارجية الايرانية "الدول التي تجعل من بلدانها قواعداً للتوسع الصهيوني" مؤكداً ان هذه الدول، ستكون مسؤولة ازاء ما يحدث بعد هذه الزيارات".

وفي رده على سؤال لمراسل قناة العالم حول الأوضاع في اليمن، أكد خطيب زاده أن طهران سعت دائما الى إحقاق حقوق الشعب اليمني من خلال علاقاتها مع دول المنطقة، أكد خطيب زاده ان الشعب اليمني يعاني منذ أكثر من 7 أعوام من حرب وحصار ونقص في المواد الغذائية والادوية وغيرها من الازمات الانسانية، موضحاً ان الجمهورية الاسلامية تحاول بشتی الطرق، التخفيف عن معانات الشعب اليمني.

وبيّن خطيب زاده ان الجمهورية الاسلامية بما لديها من علاقات طيبة مع دول المنطقة وبناءاً علی طلب الشعب اليمني، بدأت محادثات مع الاطراف المؤثرة، للحد من معاناة الشعب اليمني وحفظ مصالحه.

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