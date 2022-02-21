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الاتحاد الأوروبي يناقش مستجدات الأزمة الأوكرانية

الاتحاد الأوروبي يناقش مستجدات الأزمة الأوكرانية
الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٠١ بتوقيت غرينتش

اجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، في العاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث مستجدات الأزمة القائمة بين أوكرانيا وروسيا.

العالم-اوروبا

ومن المقرر أن يناقش الوزراء الخطوات التي سيتخذها الاتحاد في حال شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا.

ويشارك وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في الجلسة الصباحية للاجتماع، حيث من المقرر مناقشة كيفية تقديم الدعم لأوكرانيا لمواجهة احتمال أي غزو روسي.

ومؤخرا، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو في حال شنت هجوما على كييف.

وتواجه موسكو تهديدات بعقوبات غير مسبوقة من قبل الغرب في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة في كييف والدول الأعضاء في الناتو بإصرار أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.

وأكدت الحكومة الروسية مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.

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