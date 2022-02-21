دونيتسك..انفجار بالقرب من منطقة المطار

العالم-اوروبا

أفاد مراسل "سبوتنيك"، بوقوع انفجار في منطقة مطار دونيتسك، في الجمهورية المعلنة من طرف واحد، في إقليم دونباس شرق أوكرانيا.

وتصاعدت الأزمة في إقليم دونباس في الأيام الأخيرة، حيث أعلنت كل من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، المعلنتين من جانب واحد، عن استهداف أراضيها من قبل قوات الأمن الأوكرانية.

وكانت الجمهوريتين قد أعلنتا الإجلاء المؤقت للمواطنين إلى منطقة روستوف داخل الأراضي الروسية بعد تهديدات أوكرانيا بالغزو، حيث شملت عملية الإجلاء النساء والأطفال وكبار السن بشكل خاص، فيما أعلن القائم بأعمال وزير الطوارئ الروسي ألكسندر تشوبريان، أن أكثر من 40 ألف لاجئ من دونباس وصلوا حتى الآن بالفعل إلى روسيا.

وكان رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشلين قد صرح في وقت سابق، أن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي سيأمر الجيش قريبًا بشن هجوم على دونباس، لتنفيذ خطة لغزو دونيتسك ولوغانسك، ما أدى إلى توقيع الجمهوريتين على مراسيم تتعلق بالتعبئة العامة.