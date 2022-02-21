شاهد.. إيران وقطر يفتحان صفحة جديدة من العلاقات

العالم – خاص بالعالم

وكان في استقبال رئيسي في مطار الدوحة امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حيث اجرى الجانبان مباحثات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

مراسم استقبال رسمية بحضور امير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني اقيمت للرئيس الايراني ابراهيم رئيسي لدى وصوله والوفد المرافق له الى الدوحة في اول زيارة لرئيسي الى دول الخليج الفارسي.

زيارة تأتي بدعوة من الشيخ تميم وتستغرق يومين وهدفها تعزيز العلاقات الثنائية بين ايران وقطر وايضا المشاركة في القمة السادسة للدول المصدرة للغاز.

رئيسي وفي مستهل زيارته اجرى مباحثات مع الشيخ تميم في مطار الدوحة تبعها مراسم استقبال رسمية في الديوان الاميري ومباحثات اخرى بين الجانبين حول قضايا مشتركة على ان تشهد الزيارة التوقيع علي عدد من مذکرات الشراکة بحضور ساسة البلدين . فيما من المقرر ان يشارك الرئيس الايراني خلال اليوم الثاني في القمة الغاز، كما سيعقد لقاءات ثنائية مع بعض رؤساء الدول المشاركة في القمة.

وقال رئيسي قبيل اقلاع طائرته من مطار مهر اباد الدولي في طهران ان زيارته للدوحة خطوة نحو تنشيط العلاقات مع دول المنطقة خاصة دول الخليج الفارسي وايضا فرصة لتعزيز العلاقات مع الدول المشاركة في المنتدى خاصة مع قطر التي تتشارك مع ايران حقلا غازيا مشتركا.

ويرافق الرئيس الإيراني في زيارته وفد رفيع المستوى، يضم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ووزير النفط جواد أوجي، ووزير الطرق وبناء المدن رستم قاسمي.

وكان رئيسي اعلن منذ توليه السلطة أن أولوية السياسة الخارجية لإيران هي تطوير وتعميق العلاقات والتعاون مع دول المنطقة والدول المجاورة، وأكد أن طهران ترى أن التعاون الإقليمي يصب لصالح السلام والأمن والتنمية لشعوب المنطقة وترحب بهذا التعاون.