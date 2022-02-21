وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 236 حالة وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليوم الاثنين، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 135 الفا و276 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 19 الفا و110 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و961 الفا و562 شخصا.

وأضافت أن 4آلاف و85 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و517 الفا و436 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 46 مليونا و701 الفا و520 شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.