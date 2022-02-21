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المقداد: الدعم الاميركي في سورية لا يقتصر على القوى الانفصالية وانما يشمل الارهابيين ايضا

الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

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