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الصحفي البارز الذي فشل الموساد التقرب إليه!

الصحفي البارز الذي فشل الموساد التقرب إليه!
الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

زعم صحفي صهيوني إن جهاز التجسس "الإسرائيلي" (الموساد)، حاول التقرب إلى الكاتب المصري الراحل محمد حسنين هيكل في الستينات من القرن الماضي.

العالم - الاحتلال

وبحسب وكالة "سبوتنيك"ففي مقال له بصحيفة "هآرتس" العبرية، كتب الصحفي الصهيوني أمير أورين سعى الموساد إلى إقناع الكاتب الشهير بإجراء لقاءات مع "مسؤولين إسرائيليين" أو حتى زيارة فلسطين المحتلة.

وذكر أن الموساد سعى لفَهم تفكير هيكل الذي كان مقربا للغاية من الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.

وعن مصادره لهذه المعلومات أوضح الصحفي الصهيوني، أنها الملفات الاستخباراتية والدبلوماسية السرية، في الأرشيف الصهيوني، التي كشف عنها قبل أسابيع.

واستبعد الصحفي الإسرائيلي أن يكون الموساد قد نجح في التقرب من هيكل، قائلا إنه كان "وطنيا شرسا، ويشعر بالاستياء من قوة إسرائيل المتصاعدة".

ووصف الصحفي الهصوني هيكل بأنه لم يكن من النوعية التي يمكن أن تغريها الأموال وأنه لا يوجد شيء يشير إلى إمكانية ابتزازه.

يذكر أن حسنين هيكل الذي توفي في 17 فبراير/شباط 2016، عن 93 عاما هو أحد أبرز الصحفيين العرب في القرن الماضي.

وتولى هيكل الذي عرف بقربه الشديد من عبد الناصر، مناصب صحفية مهمة كرئاسة تحرير صحيفة الأهرام.

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الصحفي البارز الذي فشل الموساد التقرب إليه!