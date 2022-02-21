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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
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اجتماع مجلس الامن القومي الروسي بشان الازمة الاوكرانية
لافروف: ابلغت الرئيس ماكرون انه على الامريكيين ان يوضحوا ماذا يقصدونه من افكارهم الجديدة التي يطرحونها
بوتين: تحدثت مع الرئيس الفرنسي امس مرتين وذكر ان هناك تغيرا في الموقف الاميركي دون ان يذكر ما هي التغيرات
بوتين: تحدثت مع الرئيس الفرنسي امس مرتين وذكر ان هناك تغيرا في الموقف الاميركي دون ان يذكر ما هي التغيرات
بوتين: تحدثت مع الرئيس القرنسي امس مرتين وذكر ان هناك تغيرا في الموقف الاميركي دون ان يذكر ما هي التغيرات
لافروف: اكدنا على المبادرة الروسية ونصر على الاجوبة على تحفظاتنا
لافروف: اكدنا على المبادرة الروسية ونصر على الاجوبة على تحفظاتنا
لافروف: ردود حلف الناتو تعتمد على الموقف الاميركي
لافروف: عند اي حوار يطالب الغرب روسيا بتقديم المبادرات
لافروف: الغرب لم يطالب كييف بالالتزام بتعهداتها
لافروف: اكدنا على المبادرة الروسية ونصر على الاجوبة على تحفظاتنا
الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش
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