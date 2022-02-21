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ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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مسؤول إعادة تنظيم الجيش الأفغاني لطيف الله حكيمي: طالبان تريد تشكيل "جيش كبير" يضمّ في صفوفه ضباطًا وجنودًا خدموا في ظلّ النظام السابق
مصادر فلسطينية: ما جرى في سجن نفحة هو قيام أسير بضرب شرطيين اسرائيليين بلكمات على وجههما بعد خروجه للعيادة وليس عملية طعن
مستشار الفريق الايراني المفاوض في فيينا: اي اتفاق في فيينا سيشكل بداية لصفحة جديدة مع دول المنطقة ولاسيما بلدان حوض الخليج الفارسي
مستشار الفريق الايراني المفاوض في فيينا: القضية المهمة بالنسبة لنا هي العودة لتنفيذ الاتفاق على المدى الطويل وابرام اي اتفاق مرهون بقرار واشنطن
مستشار الفريق الايراني المفاوض في فيينا: الكيان الاسرائيلي ليس له أي دور في مسار محادثات فيينا ولن يكون له أدنى تأثير على نتائجها
اجتماع مجلس الامن القومي الروسي بشان الازمة الاوكرانية
لافروف: ابلغت الرئيس ماكرون انه على الامريكيين ان يوضحوا ماذا يقصدونه من افكارهم الجديدة التي يطرحونها
بوتين: تحدثت مع الرئيس الفرنسي امس مرتين وذكر ان هناك تغيرا في الموقف الاميركي دون ان يذكر ما هي التغيرات
بوتين: تحدثت مع الرئيس الفرنسي امس مرتين وذكر ان هناك تغيرا في الموقف الاميركي دون ان يذكر ما هي التغيرات
بوتين: تحدثت مع الرئيس القرنسي امس مرتين وذكر ان هناك تغيرا في الموقف الاميركي دون ان يذكر ما هي التغيرات
مستشار الفريق الايراني المفاوض في فيينا: القضية المهمة بالنسبة لنا هي العودة لتنفيذ الاتفاق على المدى الطويل وابرام اي اتفاق مرهون بقرار واشنطن
الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٠ بتوقيت غرينتش
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