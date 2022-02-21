الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢
٠٣:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

عمليات بغداد تصدر توجيها بخصوص الزيارة الرجبية

عمليات بغداد تصدر توجيها بخصوص الزيارة الرجبية
الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٤ بتوقيت غرينتش

اصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، عدة توجيهات خلال مؤتمر أمني لمناقشة الخطط المتخذة لتأمين الحماية للزيارة الرجبية.

العالم - العراق

وقالت القيادة في بيان، ان "الفريق الركن قائد عمليات بغداد ترأس مؤتمراً أمنياً في مقر قيادتنا نهار اليوم الاثنين الموافق 21 شباط 2022 وذلك بحضور قادة المقرات المتقدمة في الكرخ والرصافة وممثلين عن هيئة الحشد الشعبي وضباط هيئة ركن القيادة، اذ نُوقشت فيه الخطط الأمنية الخاصة بتأمين الحماية للزيارة الرجبية "ذكرى استشهاد الامام (الكاظم) عليه السلام"، والتي تشترك فيها كافة مفاصل قواتنا الأمنية من قطعات وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي والوكالات والأجهزة الاستخبارية".

واضافت ان "قائد العمليات اكد على تكثيف الجهد الاستخباري وتنفيذ العمليات الاستباقية النوعية والمتمثلة بالبحث والتفتيش والاستطلاع المسلح في مختلف قواطع المسؤولية ومسك الفضاءات والبساتين في محيط العاصمة بغداد، اضافة الى متابعة عمل السيطرات عند مداخل العاصمة والتفتيش الدقيق للأشخاص والعجلات وفق قاعدة بيانات المطلوبين"، مشدداً على "تواجد القادة والآمرين بكافة مستوياتهم على رأس قطعاتهم لملاحقة عصابات داعش الإرهابية والجريمة المنظمة والعابثين بالسلم المجتمعي ومعالجة الحالات الطارئة ومكافحة الشائعات".

واشارت القيادة الى "التوجيه بعدم قطع اي طريق باستثناء خط سير الزائرين الكرام والتركيز الشديد على اخذ الحيطة والحذر لتفويت الفرصة على كل من يحاول تعكير صفو الزيارة او الحاق الأذى بالزوار الكرام".

واوضحت ان " قائد العمليات أكد على ضرورة التنسيق العالي بين القطعات الأمنية والجهات الساندة، وذلك لتقديم الخدمات للزائرين طيلة فترة الزيارة".

روابط ذات صلة

عالي المستوى.. اجتماع أمني لبحث خطة تأمين زيارة الإمام الكاظم (ع)

بغداد.. اعتقال إرهابي خطير شارك في استهداف الكاظمية

القوات العراقية تعتقل ارهابيا حاول تفجير عبوة ناسفة في الكاظمية

الامن العراقي يحبط مخطط لاستهداف مدينة الكاظمية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

 لافرورف يكشف عن استعداد بوتين للقاء بايدن

شاهد/شاب يحاول فتح باب طائرة قطرية على علو 12 ألف متر!

عمليات بغداد تصدر توجيها بخصوص الزيارة الرجبية

شاهد بالفيديو.. من روسيا.. المقداد يهدد ’اسرائيل’ ويعد برد الصاع صاعين

احباط عملية انتهاك الحدود الروسية من قبل مجموعة تخريبية من الأراضي الأوكرانية

سوريا وإيران توقعان مذكرة للتعاون في الشؤون الإدارية والتوظيف