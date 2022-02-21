الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢
٠٣:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

 لافرورف يكشف عن استعداد بوتين للقاء بايدن

 لافرورف يكشف عن استعداد بوتين للقاء بايدن
الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافرورف، أن الرئيس فلاديمير بوتين أبدى استعداده للقاء نظيره الأمريكي جو بايدن بشرط وجود أجندة لاجتماعهما يمكن تحقيقها.

العالم-روسیا

وقال في مؤتمر صحفي مع نظيره السوري فيصل المقداد إن بوتين أبدى استعداده للقاء بايدن شرط "وجود أجندة يمكن تحقيقها".

جاء ذلك بعدما أعلن الكرملين، في وقت سابق اليوم، أنه "من السابق لأوانه" الحديث عن قمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن لنزع فتيل الأزمة وخطر الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأمس، أعلن البيت الأبيض موافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن على لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بناء على مقترح نظيريهما الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي السياق، قالت الرئاسة الفرنسية، الإثنين، إن قمة بين الرئيسين الروسي والأمريكي حول أوكرانيا "ممكنة"، لكن على بوتين أن "يتخذ قراره" لعقدها.

وتوترت العلاقات بين كييف وموسكو، على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية في 16 مارس/ آذار 2014، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".

ومؤخرا، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو في حال شنت هجوما على كييف.

روابط ذات صلة

بوتين: امريكا تتخلى بسهولة عن أي اتفاقيات وأي وثائق توقعها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

 لافرورف يكشف عن استعداد بوتين للقاء بايدن

شاهد/شاب يحاول فتح باب طائرة قطرية على علو 12 ألف متر!

عمليات بغداد تصدر توجيها بخصوص الزيارة الرجبية

شاهد بالفيديو.. من روسيا.. المقداد يهدد ’اسرائيل’ ويعد برد الصاع صاعين

احباط عملية انتهاك الحدود الروسية من قبل مجموعة تخريبية من الأراضي الأوكرانية

سوريا وإيران توقعان مذكرة للتعاون في الشؤون الإدارية والتوظيف