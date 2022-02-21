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المسيرة "حسان" تزرع الخوف في الكيان المحتل.. ماذا بعد؟

الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

ركز برنامج "العين الإسرائيلية " الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت، الضوء على تطرق الاعلام الاسرائيلي لعملية المسيرة "حسان" التي حلقت بنجاح في الاراضي الفلسطينية المحتلة وعادت الى لبنان.

العالم – العين الإسرائيلية

وقال ضيف الحلقة الكاتب والباحث السياسي خالد الرواس ان الاعلام الاسرائيلي يعتقد بان هناك معادلة جديدة لكن ما يجب التأكيد عليه بان هناك نوع من التطور في قواعد الاشتباك وليس تغيير في قواعد الاشتباك. مؤكدا ان ما قام به حزب الله هو رسالة واضحة بأن تعاظم قوى المقاومة سيطال سماء الكيان على نحو استخباري.

الرواس اضاف ان المقاومة اليوم لديها الآلية ولديها الحافز وكل النوايا بتطوير قدراتها العسكرية ومنها المسيرة التي اخترقت الاجواء الصهيونية، وبالتالي فان العالم اليوم أمام مشهد جديد لن يستطيع الكيان من معالجته بصورة كلية أو غير كلية.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/6053943

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