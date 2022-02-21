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"القائمة العربية" تقاطع التصويت على مشاريع قوانين في البرلمان الصهيوني

الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت القائمة العربية الموحدة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم، استمرارها في مقاطعة عمليات التصويت مع الائتلاف الحاكم، على عدد من مشاريع القوانين.

العالم - الاحتلال

وتأتي هذه الخطوة، بحسب هيئة البث العبرية "مكان"، بعد أن رفضت لجنة الكنيست (البرلمان الصهيوني)، طلب القائمة تكليف لجنة الداخلية البرلمانية برئاسة النائب وليد طه ببحث "قانون المواطنة"، بدلا من لجنة الخارجية والأمن حسبما افاد موقع روسيا اليوم.

وقال رئيس لجنة الكنيست، نير أورباخ، من حزب يامينا، إن الحديث يدور عن قانون يدافع عن المصالح الأمنية للكيان الصهيوني.

وأشار إلى التقارير بأن غالبية الشبان الذين كانوا ضالعين في ما اعتبره "أحداث الشغب" في النقب وخلال العدوان الصهيوني على غزه في شهر أيار/مايو 2021 حصلوا على تصاريح إقامة في الاراضي الفلسطينية المحتلة في إطار لم شمل العائلات الفلسطينية على حد زعمه.

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