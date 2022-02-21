وزير خارجية الإمارات يستقبل رئيس الاحتلال الإسرائيلي السابق

العالم- الامارات

ونشر حساب تابع لوزارة خارجية الاحتلال، الأحد، عبر حسابه بموقع "تويتر"، صورة للقاء الذي تم بمقر "إكسبو 2020 دبي".

ولم يقدم الحساب أية تفاصيل حول ما جرى في اللقاء، كما لم تكشف وكالة الأنباء الإماراتية أية تفاصيل حوله، كما لم يعلن سابقا عن زيارة "ريفلين" للإمارات.

والشهر الماضي، زار رئيس الاحتلال "إسحاق هرتسوج"، الإمارات في زيارة هي الأولى من نوعها، حيث تناولت مباحثاته مع ولي عهد أبوظبي الشيخ "محمد بن زايد" الفرص المتوفرة لتنمية التعاون على جميع المستويات، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية.

وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التقى رئيس وزراء الاحتلال "نفتالي بينيت" ولي عهد أبوظبي، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لرئيس وزراء يتبع الاحتلال إلى الإمارات.