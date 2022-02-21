آفاق جديدة للتعاون الإقتصادي بين إيران وقطر

العالم - خاص بالعالم

رئيسي أشار خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى أنه تقرر اتخاذ خطوات جادة وجديدة لتعزيز العلاقات بين البلدين من خلال تطوير هذه العلاقات وتنويع مجالات التعاون، مشيراً إلى أن الجانبين اتفقا على ضرورة زيادة التعاون بجدية في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والأمن الغذائي والصحة والثقافة.

وقال الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي: "في الاجتماع الذي عقدناه مع امير قطر، اتفقنا على أن البلدين يجب عليهما ان يستفيدا من الفرص المتاحة لتوسيع التعاون وتعميق العلاقات في مختلف المجالات، ولقد اثبتت إيران انها تقف إلى جانب مصالح جميع الدول المستقلة، وأثبتت صداقتها مع جميع دول المنطقة في الأوقات الصعبة".

مفاوضات إلغاء الحظر الجارية في فيينا كانت حاضرة أيضاً حيث شدد رئيسي على إنه يتعين على الولايات المتحدة إثبات أنها تعتزم رفع الحظر المفروض، مؤكداً أن أن الضمانات ضرورية للتوصل إلى اتفاق في هذه المحادثات.

أمير قطر أعرب من جهته عن استعداد بلاده لفعل ما في وسعها للمساعدة في التوصل إلى حل مقبول لجميع الأطراف في فيينا، ويضمن حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية مشيراً إلى أن بلاده تتابع بكل اهتمام سير محادثات فيينا لما لهذا الموضوع من تأثير على أمن واستقرار المنطقة.

الشيخ تميم أشار إلى أنه بحث مع الرئيس الإيراني القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وعلى رأسها أمن واستقرار المنطقة مجدداً التأكيد على أن الحوار هو السبيل الأمثل لحل جميع الخلافات ومواجهة التحديات التي تواجه المنطقة.

زيارة الرئيس الإيراني لقطر ستشكل فرصة أيضاً، لمناقشة أزمات وملفات إقليمية من بينها الأزمة الأفغانية والملفان اليمني والفلسطيني.