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الرئيس الروسي: سنتخذ اليوم قرارا بشأن الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك​​​​​​​

الرئيس الروسي: سنتخذ اليوم قرارا بشأن الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك​​​​​​​
الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه سيتخذ اليوم الاثنين قراره حول مسألة الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد.

العالم-روسيا

وقال بوتين، في ختام اجتماع لمجلس الأمن الفدرالي الروسيين الاثنين، حول تطورات الأزمة الأوكرانية ومسألة الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك على خلفية التصعيد الحالي: "الزملاء المحترمون، استمعت إلى آرائكم، سيتم اتخاذ القرار اليوم".

وترأس بوتين اجتماعا استثنائيا لمجلس الأمن الروسي حيث أبلغ أعضاؤه الرئيس بمواقفهم بشأن مسألة الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، اللتين تعتبرهما روسيا حاليا جزءا من أراضي أوكرانيا.

وأيد أعضاء المجلس، بينهم رئيس الوزراء، سيرغي ميشوستين، ووزير الخارجية، سيرغي لافروف، ووزير الدفاع، سيرغي شويغو وسكرتير مجلس الأمن، نيكولاي باتروشيف، ونائبه، دميتري مدفيديف، ووزير الداخلية، فلاديمير كولوكولتسيف، ومدير هيئة الاستخبارات الخارجية، سيرغي ناريشكين، فكرة الاعتراف باستقلال الجمهوريتين.

وتشهد أوكرانيا منذ العام 2014 أزمة سياسية عسكرية حادة اندلعت بعد تغير السلطة بالقوة في كييف إثر مظاهرات واسعة بدعم من الغرب ومشاركة مكثفة من قبل القوى القومية المتطرفة في البلاد.

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