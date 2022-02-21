شاهد..كيان الإحتلال يعتقل قياديا ضريرا في حركة حماس

العالم - مراسلون

كلما فكر الاحتلال الاسرائيلي بالانفجار المتوقع في الضفة الغربية، وزادت الاحتمالات زاد هو بعدوانه على الفلسطينيين ظنا منه انه بذلك يكبح جماح الفلسطينيين،42 فلسطينيا اعتقلوا خلال الساعات الماضية بينهم قيادي ضرير في حركة حماس يدعىى عز الدين العمارنة، حملة الاعتقالات المسعوره شملت مدينة القدس ومدن جنين والخليل وبيت لحم ورام الله، الاحتلال ادعى ان من تم اعتقالهم كانوا من المطلوبين لاجهزته الامنية لمشاركتهم باعمال مقاومة على الارض.

وقال مدير مركز حريات حلمي الأعرج: "هي تريد ارهاب المواطنين الفلسطينيين وايصال رسالة لكل المواطنين بلا استثناء ان من يفكر في مقاومة الاحتلال مسيره هو الاعتقال".

على مدار الاسبوعين الاخيرين والحديث في كيان الاحتلال يدور عن امكانية انفجار الاوضاع في الضفة والقدس وضعف السلطة الفلسطينية، ورغم ان التوصيات من بعض مراكز الابحاث الاسرائيلية كانت بسحب فتيل الانفجار الذي قد يكلف الاحتلال غاليا الا ان ما يتم على الارض عكس ذلك، فالعمل يتم على محاولة كسر شوكة الفلسطينيين عبر اعتداءت لا تتوقف صباح مساء.

وقال الخبير بالشان الاسرائيلي: "عصمت منصور "اسرائيل" تريد ايصال رسالة بان اذرعها طويلة وانها قادرة وبانها تمتلك ادوات ردع، ولكن حتى "اسرائيل" نفسها تسلم انه على مدار تاريخ احتلالها حملات الاعتقالات والتصفيات لم تؤثر على حافزية الشعب الفلسطيني في النضال".

كيان الاحتلال الاسرائيلي غارق في صراعات داخلية يحاول اليوم تصديرها اتجاه الفلسطينيين عبر ما ينفذ على الارض.