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أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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تحالف العدوان السعودي يتحدث عن تدمير طائرة مُسيرة أٌطلقت باتجاه مطار الملك عبد الله في جيزان بجنوب المملكة واصابة 4 اشخاص
أ ف ب: مقتل مدني في شرق أوكرانيا في قصف شنّته "القوات الانفصالية"
الديوان الملكي الأردني يقول إن التسريبات عن أموال مودعة في حسابات ببنوك سويسرية تخص الملك عبد الله معلومات غير دقيقة ومضللة
مصادر إعلامية: تجدد القصف المدفعي الثقيل على ضواحي دونيتسك ولوغانسك المواليتين لروسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: قرار الاعتراف الكامل بجمهوريتي دونيتسك و لوغانسك من عدمه سيتخذ اليوم
وكالة الأنباء العراقية: مستشارية الأمن الوطني تعلن الاتفاق على تأسيس مركز للتنسيق الأمني والاستخباري مع دول جوار العراق
وزارة النقل في حكومة الانقاذ اليمنية: الحصار تسبب بوفاة أكثر من 120 ألف مريض ممن كانوا بحاجة ماسة إلى السفر للعلاج بالخارج
وزارة النقل في حكومة الانقاذ اليمنية: أكثر من 480 ألف مريض ينتظرهم مصير مجهول في حال استمرار الحصار على مطار صنعاء لعدم قدرتهم على السفر
وزارة النقل اليمنية:القرصنة البحرية لتحالف العدوان على سفن المشتقات النفطية ستؤدي لتوقف أكثر من 150 ألف وسيلة تقدم خدماتها للشعب اليمني
نادي الأسير الفلسطيني: قوات القمع الاسرائيلية تقتحم قسم (10) في سجن "نفحة" وتعتدي على الأسرى وتنقل مجموعة منهم إلى الزنازين
وكالة الأنباء العراقية: مستشارية الأمن الوطني تعلن الاتفاق على تأسيس مركز للتنسيق الأمني والاستخباري مع دول جوار العراق
الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش
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