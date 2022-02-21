تركيا وقطع مياه الفرات

العالم – صدى سوريا

ما يشكل بقائها من خطر على الزراعة والثروة الحيوانية ومصادر مياه الشرب وخاصة المحطات التي تتغذى من نهر الفرات الذي جاء فوق ذلك خفض السلطات التركية للوارد المائي وتسببها بخروج العديد من المشاريع الري عن الخدمة واضعاف الجهود الحكومية الرامية الى ترميم شبكات الري ليزيد الطين بلة.

برنامج صدى سوريا الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات دمشق تطرق الى قطع السلطات التركية الماء عن نهر الفرات في سوريا.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيف الحلقة:

محمد العمري – كاتب وباحث

سامي المحيميد – رئيس الدائرة الفنية في وحدة مياه القامشلي