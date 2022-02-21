وزير الطاقة الايراني يلتقي نظراءه لدى كبريات الدول المصدرة للغاز في الدوحة

العالم - ايران

علما ان "محرابيان" يرافق رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" خلال زيارته الحالية لدولة قطر، لحضور قمة كبار مصدري الغاز التي ستنطلق غدا باستضافة الدوحة.

ومن اهم اللقاءات التي عقدها وزير الطاقة الايراني اليوم، يشار الى مباحثاته مع نظيره الجزائري.

اهمية هذه المباحثات، تكمن في القرار الصادر عن مجلس وزراء الجمهورية الاسلامية القاضي بتشكيل لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين ايران ودولة الجزائر، ولأن الاخيرة تعدّ واحدة من البلدان الزاخرة بموارد الغاز والوقود الاحفوري كما تشكل سوقا مناسبا لاستيراد السلع والخدمات التقنية والهندسية الايرانية.

ومن المقرر ايضا، هو الاجتماع الذي سيعقده "محرابيان" يوم غد الثلاثاء مع وزير الطاقة الاذربيجاني في العاصمة القطرية، ومباحثات الجانبين حول شبكة امداد الكهرباء الايراني الى روسيا مرورا باراضي جمهورية اذربيجان؛ وايضا تهيئة الظروف المناسبة لمساهمة الشركات الايرانية في مشاريع اعادة اعمار منطقة قرة باخ.