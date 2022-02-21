لهذا السبب.. أم أسير فلسطيني تناشد أحرار العالم

العالم - مراسلون

بالأضواء الحمراء التي تنذر بالخطر شاركت سيارات الاسعاف في مسير توجهت فيه الجماهير الفلسطينية الى مقر الصليب الاحمر للتضامن مع الاسرى لاسيما المرضى منهم، الذين يقتلون بدم بارد من خلال سياسة اسرائيلية ممنهجة لاهمال علاجهم عمدا.

وقال مسؤول لجنة الأسرى نشأت الوحيدي: "آن الاوان لهذه المنظمات الدولية التي ترفع شعار حقوق الانسان وحماية حقوق الإنسان ان تنتصر لحقوق الإنسان الذي يمثلها الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية الذين هم واقعون بين غولين، غول الاحتلال الاسرائيلي من جانب وغول المرض المزمن من جانب آخر".

وقالت احدى المتضامنات: "إن "اسرائيل" جعلت من اجساد اسرانا حقل تجارب لادويتها، فاذن الى متى سيبقى هذا الصمت امام هذه المعاناة والى متى سيقى هذا الصمت امام هذه الانتهاكات الممنوعة والمحرمة اصلا".

فصائل المقاومة الفلسطينية شاركت في هذه الوقفة الاحتجاجية بالاضافة لأهالي الاسرى الذين طالبوا العالم بالتدخل لانهاء معاناة أبنائهم.

وقالت والدة احد الاسرى: "اوجه رسالتي الى جميع الشعب العربي والذي لديه ذرة من الايمان ينتخوا من اجل الاسرى والاقصى، اسرانا يجب ان يتحرروا مثلما ارضنا سوف تحرر".

وقال مسؤول هيئة العمل الوطني وليد الزق: "ندعو لتكثيف الفعاليات الوطنية تضامنا مع الاسرى في ظل هذه الهجمة الوحشية عليهم داخل السجون ونؤكد باننا ابدا لن نتركهم وحدهم في مواجهة هذه الوحشيى الاسرائيلية ضدهم".

وقال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي احمد المدلل: "الفصائل الفسطينية نؤكد بانها ان تتخلى عن اسراها ولن تتركهم فرائس للاحتلال الصهيوني لذا سيف الجهاد والمقاومة لايمكن ان يغمد ابدا طالما ان هناك اسيرا داخل السجون الصهيونية".

المقاومة تتوعد والجمهور من خلفها يدعم فقضية الاسرى هي كالقدس والارض توحد الفلسطينيين ولا تفرقهم.

مايزيد عن 30 عاما اعتاد الفلسطينيون ان يتجمعوا لتكون ابواب الصليب الاحمر حلقة الوصل بينهم وبين ابنائهم الاسرى ولكن في ظل تراجع دور الصليب الاحمر تحول امام بابها الى نقطة للاحتجاج على سياسات الاحتلال في ظل صمت المنظمات الدولية.

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