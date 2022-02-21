وزير صهيوني: تل أبيب قد تنضم إلى العقوبات الغربية ضد روسيا

العالم - الاحتلال

وقال شاي، وهو يعد أحد وزراء الهوامش في حكومة بينيت لبيد، في تصريح للإذاعة العبرية الرسمية صباح اليوم الاثنين، "إنه في حال اندلعت حرب، فإن إسرائيل لن تكون طرفا في الصراع، ولكنها ستنضم الى المعسكر الأقرب عليها، وهو الغرب، وتعبّر عن اخلاصها وولائها للولايات المتحدة الأمريكية، لتنضم الى عقوبات أمريكا ودول الغرب على روسيا".

وقد سبق شاي في هذا التصريح، وزير الخارجية الصهيوني يائير لبيد، الذي قال أمس الأحد، "إنه في حال اندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا، فإن إسرائيل ستنضم بشكل طبيعي الى حليفتها التقليدية، الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من سعي إسرائيل للحفاظ على مصالحها مع روسيا" حسبما افاد موقع الاتحاد.