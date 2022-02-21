رئيسي : ايران كانت دوما صديقاً حقيقياً لجميع دول المنطقة

العالم - ايران

وأكد الرئيس الايراني آية الله السيد إبراهيم رئيسي الذي يزور قطر لحضور قمة منتدى الغاز، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، اليوم الاثنين خلال الاجتماع المشترك للوفدين الرفيعين للبلدين انه يجب على المسؤولين التنفيذيين ورؤساء لجان التعاون الاقتصادي المشتركة للجانبين وضع أهداف واضحة لتوسيع التفاعلات والتعاون بين البلدين مع توقيت محدد وبذل جهود مضاعفة لتنفيذها.

وقال رئيسي في هذا الاجتماع ، إن القواسم الثقافية والدينية المشتركة كانت دائما أساس تعزيز العلاقات بين البلدين والحكومة ، واضاف: يجب تحسين مستوى العلاقات بين طهران والدوحة في جميع المجالات ، وخاصة الاقتصادية والسياسية.

وأشار إلى ان تحديد أهداف ووقت محدد لتحقيق هذه الأهداف ، في اتجاه توسيع التفاعلات الثنائية والسعي الدؤوب لنيل هذه الأهداف من قبل المسؤولين المعنيين في البلدين ، وخاصة رؤساء لجان التعاون الاقتصادي المشترك بين إيران وقطر ، تعد وسيلة فعالة لتحسين العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

وأشار رئيسي إلى أن تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران وقطر ينبغي أن يمتد إلى التعاون الإقليمي وان يلعب البلدان دورا على المستوى الدولي ، وأضاف: "إن جمهورية إيران الإسلامية كانت على الدوام جارًا مخلصًا وصديقًا حقيقيًا لجميع دول المنطقة ، بما في ذلك قطر ، وأبرز مثال على هذا الادعاء هو دعم إيران المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم.

رئیسی با یادآوری راهکار جمهوری اسلامی ایران برای حل مساله فلسطین با مشارکت آحاد مختلف ملت فلسطین اظهار داشت: اگر امت اسلامی متحد باشند، حقوق فلسطینیان استیفا خواهد شد و ظلم صهیونیست‌ها از بین خواهد رفت.

وفي إشارة إلى استراتيجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحل القضية الفلسطينية بمشاركة مختلف أفراد الشعب الفلسطيني ، قال رئيسي: "إذا اتحدت الأمة الإسلامية ، فسيتم اقرار حقوق الفلسطينيين ووضع حد لظلم الصهاينة".

وفي معرض إدانته لجهود بعض الدول لتطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني ، قال رئيسي: "إن توسع وجود الكيان الصهيوني في المنطقة يضر بكل الدول ، لأن هذا الكيان ومن اجل ضمان مصالحه ، سيلقي بظلاله على استقرار وأمن الدول الأخرى."

بدوره أشار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى تأثير وباء كورونا على الاجتماعات المجدولة للجنة التعاون الاقتصادي الإيرانية - القطرية المشتركة في العامين الماضيين ، وقال ان قطر عازمة على تطوير علاقاتها مع ايران على اساس ارضية التعاطي التاريخي والمتجذربين الشعبي في مختلف المجالات ولن نسمح بعد الآن لأي قضية بما في ذلك وباء كورونا بعرقلة تقدم هذا الهدف.

وأضاف أمير قطر: إننا نطلب من الوزراء والمسؤولين في البلدين أن يستهدفوا بعناية تطوير العلاقات بين البلدين في اجتماعاتهم والاتفاق على التفاصيل والأرقام وتابع ان على المسؤولين التنفيذيين في ايران وقطر خلال اجتماعاتهم المشتركة وضمن تحديد نصاب قانوني واضح وقابل للتحقيق لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين ، وتحديد متطلبات نمو العلاقات بين البلدين للعام المقبل ، ومضاعفة جهودهما لتحقيق ذلك.