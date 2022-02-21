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تحالف العدوان يتحدث عن هجوم بطائرة مسيرة على مطار جيزان

تحالف العدوان يتحدث عن هجوم بطائرة مسيرة على مطار جيزان
الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

اعلن التلفزيون السعودي ان طائرة مسيرة أطلقت باتجاه مطار الملك عبد الله في جيزان بجنوب المملكة.

العالم- السعودية

وقالت قناة الجزيزة القطرية نقلا عن التلفزيون السعودي ان الدفاعات السعودية اعترضت طائرة مسيرة أطلقت باتجاه مطار الملك عبد الله في جيزان بجنوب المملكة.

واضاف التلفزيون السعودي ان 4 اشخاص اصيبوا في هذا الهجوم.

هذا وتستمر الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي الإماراتي بحق المدنيين في اليمن وآخرها استهداف العدوان لأسرة أحمد محمد تمري بمديرية عبس محافظة حجة.

يذكر أن طيران العدوان استهدف فجر اليوم منزل المواطن أحمد تمري بمنطقة السقف في مديرية عبس، ما أدى إلى استشهاد امرأة وإصابة 10آخرين معظمهم نساء وأطفال.

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