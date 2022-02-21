رئيسي: ايران لطالما دعمت مطالب الاستقلال لدول اميركا اللاتينية

العالم - ايران

والتقى آية الله السيد إبراهيم رئيسي اليوم الاثنين برئيس وزراء ترينيداد وتوباغو ، كيث رولي ، على هامش القمة السادسة للدول المصدرة للغاز حيث إشار إلى روح التطلع للحرية والاستقلال لدول منطقة أميركا اللاتينية ، وقال: "إن الجمهورية الإسلامية الايرانية تدعم دائمًا مطالب الحرية والاستقلال لجميع شعوب العالم ضد اضطهاد الدول المستكبرة . "

وأعرب رئيسي عن اهتمام ايران بتوسيع العلاقات مع ترينيداد وتوباغو خاصة في مجال استغلال موارد النفط والغاز ، وأضاف: "في الوقت الذي كان العدو ينوي اغلاق صناعة النفط الإيرانية بفرض الحظر والضغوط ، استطاعت وزارة النفط والناشطين في قطاع النفط والغاز في ايران ورغم انف العدو من بلوغ مستوى عالٍ من المعرفة والقدرات التقنية ، مما أدى إلى نمو صناعة النفط والغاز في ايران.

يتبع...