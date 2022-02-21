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خلال لقائه رئيس وزراء ترينيداد وتوباغو؛

رئيسي: ايران لطالما دعمت مطالب الاستقلال لدول اميركا اللاتينية

رئيسي: ايران لطالما دعمت مطالب الاستقلال لدول اميركا اللاتينية
الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

أشاد الرئيس الايراني بروح الاستقلال والتطلع للحرية لدول أمريكا اللاتينية ، وقال: "ان ايران وبرغم اجراءات الحظر الشديدة ورغبة العدو في الضغط على ايران ، تمكنت من نيل قدرات جيدة في مختلف المجالات ، بما في ذلك صناعات النفط و الغاز ".

العالم - ايران

والتقى آية الله السيد إبراهيم رئيسي اليوم الاثنين برئيس وزراء ترينيداد وتوباغو ، كيث رولي ، على هامش القمة السادسة للدول المصدرة للغاز حيث إشار إلى روح التطلع للحرية والاستقلال لدول منطقة أميركا اللاتينية ، وقال: "إن الجمهورية الإسلامية الايرانية تدعم دائمًا مطالب الحرية والاستقلال لجميع شعوب العالم ضد اضطهاد الدول المستكبرة . "

وأعرب رئيسي عن اهتمام ايران بتوسيع العلاقات مع ترينيداد وتوباغو خاصة في مجال استغلال موارد النفط والغاز ، وأضاف: "في الوقت الذي كان العدو ينوي اغلاق صناعة النفط الإيرانية بفرض الحظر والضغوط ، استطاعت وزارة النفط والناشطين في قطاع النفط والغاز في ايران ورغم انف العدو من بلوغ مستوى عالٍ من المعرفة والقدرات التقنية ، مما أدى إلى نمو صناعة النفط والغاز في ايران.

يتبع...

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