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هذا ما قاله بوتين لماكرون وشولتس حول استقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

هذا ما قاله بوتين لماكرون وشولتس حول استقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

ذكر الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أبلغ نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، بأنه سيوقع مرسوما للاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

العالم-روسيا

وأفاد الكرملين، في بيان أصدره مساء الاثنين، بأن بوتين أجرى مكالمتين هاتفيتين مع كل من ماكرون وشولتس، حيث "أبلغهما بنتائج الاجتماع الموسع لمجلس الأمن الروسي الذي استعرض الأوضاع الحالية حول دونباس في سياق قرار مجلس الدوما الروسي الخاص بمسألة الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".

وأشار الكرملين إلى أن بوتين تلقى كذلك اليوم طلبا من رئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، دينيس بوشيلين ودينيس باسيتشنيك، للاعتراف بسيادتهما "في ظل العدوان العسكري للسلطات الأوكرانية وعمليات القصف المكثفة لأراضي دونباس، الأمر الذي يؤدي إلى معاناة السكان المدنيين".

وتابع البيان أنه "علما بهذه الأمور ذكر الرئيس الروسي أنه ينوي أن يوقع في الوقت الأقرب على مرسوم مناسب" للاعتراف باستقلال الجمهوريتين.

وأشار الكرملين إلى أن "الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني أعربا عن خيبة أملهما من هذه التطورات، لكمهما أكدا الاستعداد للاستمرار في الاتصالات".

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