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الرئيس بوتين: ستالين قد ضم الى اوكرانيا اراضي عدة وخروشوف قد اهدى القرم اليها

الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

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