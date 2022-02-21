الرئيس بوتين: ستالين قد ضم الى اوكرانيا اراضي عدة وخروشوف قد اهدى القرم اليها

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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش
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